Bình Phước: 30 tháng tù cho bị cáo đấm, xúc phạm thành viên chốt kiểm soát Covid-19

Theo cáo trạng: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31.7, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (KP.Phước Sơn, P.Phước Bình) phát hiện Nguyễn Quang Duy điều khiển xe máy BS 93K1-175.55 đi trên đường ĐT.759 không đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang không che mũi và miệng, tay trái ôm theo con gà nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Nguyễn Quang Duy tại phiên tòa ngày 17.8 ẢNH: H.G

Khi anh Nguyễn Vũ Anh (Công an P.Phước Bình) hỏi lý do đi ra đường và yêu cầu Duy đi lại chốt để lập biên bản vi phạm Chỉ thị 16 thì người này không chấp hành, đồng thời có hành vi xúc phạm các lực lượng tại chốt.

Lúc này, anh Vũ Anh dùng tay nắm lấy 2 tay lái để dẫn xe của Duy vào chốt thì Duy đấm 1 cái vào mặt gây sưng tấy vùng má trái.

Với hành vi chống người thi hành công vụ, Duy đã phải lãnh mức án 30 tháng tù giam ẢNH: H.G

Ngay lập tức, thành viên tham gia trực chốt kịp thời hỗ trợ, khống chế đưa Duy về trụ sở công an phường làm việc. Đến ngày 3.8, Công an TX.Phước Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Duy.