Bình Phước: Tạm giam kẻ đấm, chửi bới thành viên chốt kiểm soát Covid-19

Ngày 4.8, Công an TX.Phước Long (Bình Phước) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Duy (30 tuổi, ngụ P.Phước Bình, TX.Phước Long) để điều tra về hành vi 'chống người thi hành công vụ'

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 2 (P.Phước Bình), nơi Nguyễn Quang Duy hành hung lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31.7 tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 2 (thuộc KP.Phước Sơn, P.Phước Bình), lực lượng tại chốt đã phát hiện Nguyễn Quang Duy điều khiển xe gắn máy ra đường không đội nón bảo hiểm và mang khẩu trang không đúng theo quy cách nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Khi xác định Duy vi phạm Chỉ thị 16, lực lượng đã yêu cầu Duy vào chốt để lập biên bản xử lý theo quy định. Tuy nhiên Duy không những không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục để chửi bới các thành viên tổ công tác và có hành vi chống đối, hành hung, dùng tay đấm vào mặt một thành viên của chốt kiểm soát.

Nguyễn Quang Duy thời điểm bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Xét thấy Duy có hành vi chống người thi hành công vụ, Công an P.Phước Bình đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển cho Công an TX.Phước Long điều tra theo thẩm quyền. Do dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Duy được cho về địa phương chờ xử lý sau.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 2.8, Duy tiếp tục có hành vi ra đường không đeo khẩu trang, không có lý do chính đáng. Ngoài ra Duy còn có hành vi gây rối mất an ninh trật tự, đe dọa mẹ ruột để lấy tiền mua ma túy, đuổi cha ruột ra khỏi nhà, đập phá đồ đạc trong gia đình gây hoang mang, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân.

Dù bị áp giải, Duy vẫn liên tục chửi bới, đòi hành hung lực lượng công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 2.8, Cơ quan Công TX.Phước Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Duy để điều tra về hành vi ' chống người thi hành công vụ '.

Đến chiều ngày 3.8, Công an P.Phước Bình phối hợp Công an TX.Phước Long bắt giữ Nguyễn Quang Duy. Tuy nhiên, khi đến nơi, Duy liên tục chống đối, dùng dao cố thủ trong nhà. Phải huy động nhiều lực lượng, Duy mới bị khống chế, bắt giữ nhưng vẫn liên tục chửi bới và đòi hành hung lực lượng công an.