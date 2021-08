Chỉ thị 16 tại Bình Phước: Đi ăn giỗ, tân gia, mua bia... bị lập biên bản

Ngày 3.8, Đội CSGT, công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, vi phạm Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 do lực lượng CSGT Công an TP.Đồng Xoài thực hiện

Theo đó, qua kiểm tra trên tuyến đường quốc lộ 14 , thuộc các điểm chốt P.Tân Bình và P.Tân Đồng (TP.Đồng Xoài), lực lượng CSGT , Công an TP.Đồng Xoài đã ra hiệu lệnh dừng gần 100 lượt xe máy để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và lập biên bản gần 20 trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng, người đi giao hàng không có giấy xét nghiệm âm tính với Covid -19, không có thẻ nhận diện; người dân từ các huyện khác đến địa bàn mua hàng hóa không thiết yếu. Cá biệt có những trường hợp người dân khai lý do đi ăn giỗ, tân gia...