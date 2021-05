Bình Phước: Bắt giữ 7 nghi phạm đánh, chém bạn nhậu trọng thương

Theo điều tra ban đầu, trưa 9.5, Kpuih Káp, Nay Nem đến phòng trọ của một người bạn tại ấp 2, xã Tiến Hưng (TP.Đồng Xoài) thì gặp Rmah Sốt, Kpuih Ana, Ksor Hoang, Kpuih Alol (23 tuổi), Ksor Liên, Rmah Y Ly Sê và cùng ngồi nhậu chung.

Đến 17 giờ cùng ngày, do Nay Nem không nhậu nữa nên Alol chở Nay Nem về phòng ngủ. Khoảng 1 tiếng sau, Ly Sê cùng Rmah Rino (20 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) đi đến đập cửa phòng Nay Nem. Khi Nay Nem mở cửa, Ly Sê bất ngờ dùng cây gậy 3 khúc bằng kim loại đánh Nay Nem và yêu cầu chỉ chỗ của Sốt.

Do biết Kpuih Kap và Sốt đang đánh bida tại quán Minh Đức (xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài) nên cả 3 đã cùng đi đến quán bida. Đến quán bida, Nay Nem đi vào trong và nói với Káp “thằng Ly Sê mới đánh tao xong, nó kêu tụi mày ra ngoài kìa”. Lúc này cả nhóm cùng đi ra ngoài, Ana và Liên đi ra trước thì bị Ly Sê cầm dao dài 30 cm chém trúng trán gây chảy máu.

5 nghi phạm sau khi đánh bạn nhậu gây thương tích đã trốn về Gia Lai nhưng đã bị công an bắt giữ, di lí về Công an TP.Đồng Xoài để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc

Thấy vậy, Nay Nem lao vào dùng tay đánh Ly Sê, những người còn lại gồm Sốt, Ana, Káp, Hoang, Liên, Hyơn dùng đá, gậy ở ven đường đánh vào vùng đầu và người của Ly Sê. Bị đánh, Ly Sê bỏ chạy được 50 m thì gục xuống đường và bị Ana, Hoang, Sốt, Hyơn đuổi theo, tiếp tục đánh.

Hậu quả khiến 4 người bị thương, trong đó Ly Sê bị Dập bị suất huyết lão, vỡ thành xoang trán, xoang sàng và hốc mặt bên trái.

Đến 23 giờ 9.5, Nay Nem và Káp đến Công an xã Tiến Hưng đầu thú. Còn Sốt, Ana, Hoang, Liên, Hyơn sau đó đã bỏ trốn về Gia Lai. Đến ngày 12.5, Sốt, Ana, Hoang, Liên và Hyơn bị Công an TP.Đồng Xoài phối hợp công an H.Chư Pưh (Gia Lai) bắt giữ và di lý về Công an TP.Đồng Xoài để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.