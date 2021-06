Bình Phước: Bắt giữ nghi phạm trốn truy nã 25 năm về tội cướp tài sản

Ngày 22.6, Công an H.Đồng Phú ( Bình Phước ) cho biết vừa tổ chức bàn giao Lê Đình Hùng (53 tuổi), nghi phạm trốn truy nã về tội cướp tài sản từ năm 1996 đến nay cho Công an Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội).

Ảnh do công an cung cấp

Trước đó, qua quản lý địa bàn và trao đổi thông tin giữa công an 2 địa phương, Công an H.Đồng Phú xác định Lê Thanh Hùng (49 tuổi, quê Thái Bình, thường trú tại ấp Chợ, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú), làm nghề lái xe thuê, chín là nghi phạm bị Công an Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) ra lệnh truy nã số 95/LTN ngày 15.10.1996 về tội cướp tài sản tên Lê Đình Hùng (53 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).