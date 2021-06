Đắk Nông: Bị can 74 tuổi sa lưới sau 23 năm trốn truy nã về tội giết người

Chiều ngày 22.6, Công an H.Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã bàn giao bị can giết người Bùi Thị Thanh (74 tuổi, trú H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.