Bình Phước: Có người để giỏ tiền 280 triệu đồng trước quán cơm Ông Già

Chiều 17.12, Công an xã Đồng Tiến (H.Đồng Phú, Bình Phước) đang tạm giữ số tiền mặt lên đến 280 triệu đồng . Đây là số tiền anh Trần Đình Hiếu, (28 tuổi, ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) nhặt được gần quán cơm của gia đình và bàn giao cho công an xã để tìm chủ nhân vào sáng cùng ngày.

280 triệu đồng được đựng trong giỏ xách bỏ lại bên cạnh một quán cơm trên QL14 Ảnh: Hoàng Giáp

Khoảng 6 giờ cùng ngày, anh Hiếu cùng người nhà mở cửa quán cơm Ông Già (ấp 3, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú) để bán, thì phát hiện phía trước bên hông phải của quán có một giỏ xách nhưng không thấy ai. Khi mở túi xách, mọi người bất ngờ vì bên trong có rất nhiều cọc tiền.

Ngay sau đó, anh Hiếu trình báo Công an xã Đồng Tiến đến để ghi nhận sự, kiểm đếm số tiền trong giỏ xách.

Anh Hiếu (áo thun trắng) đứng bên cạnh nơi tìm được số tiền lên đến 280 triệu đồng Ảnh: Hoàng Giáp

Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Tiến đã đến địa điểm số tiền được tìm thấy. Qua kiểm đếm trước sự chứng kiến của công an địa phương và anh Hiếu, tổng số tiền trong giỏ xách là 280 triệu đồng. Toàn bộ số tiền và một số đồ vật liên quan trọng giỏ xách đã được bàn giao cho Công an xã Đồng Tiến tạm giữ để tiến hành xác minh, tìm chủ nhân của số tài sản bị bỏ quên.