Bình Phước: Công an khuyến cáo người dân không vay tiền qua app để tránh bị lừa

Ngày 25.9, Công an TP. Đồng Xoài ( Bình Phước ) cho biết vừa có thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cho vay nặng lãi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các ứng dụng (app) cho vay tiền, để người dân tránh mắc vào “bẫy nợ”.

Theo Công an TP.Đồng Xoài, thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã mạo danh các tổ chức tài chính hoặc lập các app quảng bá về việc cho vay tiền với nhiều tên gọi và tính năng vượt trội như: giao dịch nhanh chóng, tiện lợi, không hồ sơ, không thế chấp... Tuy nhiên, sau khi tham gia, không ít người dùng đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc mắc vào các “bẫy nợ”, dưới hình thức cho vay nặng lãi.

Để thực hiện giao dịch, người dùng chỉ cần tải ứng dụng (app) cho vay tiền về điện thoại, sau đó được hướng dẫn tạo tài khoản bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân (như: hình ảnh, CMND, CCCD, số tài khoản ngân hàng...) và đồng ý các điều khoản trên hợp đồng do ứng dụng soạn sẵn. Trong đó có điều khoản buộc người vay đồng ý cho ứng dụng truy cập danh bạ, thư viện ảnh, quản lý cuộc gọi, tin nhắn trên điện thoại di động....

Khi người vay đồng ý thì ứng dụng tự động chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người vay. Tuy nhiên, số tiền chỉ từ 50% đến 80%/ tổng số đăng ký vay (số tiền còn lại được ứng dụng thông báo đã bị khấu trừ vào lệ phí để làm thủ tục vay vốn), kèm theo đó là mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng

Bên cạnh đó, các đối tượng lập còn lập các app có nội dung, hình thức tương tự với app của các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính được pháp luật công nhận để lôi kéo những người mất cảnh giác đăng ký vay tiền.

Tuy nhiên, sau khi gói vay được phê duyệt thì người vay nhận được thông báo về việc tài khoản bị khóa do nghi ngờ có giao dịch bất thường. Để được giải ngân khoản vay, người vay phải đóng phí để phía ngân hàng khôi phục lại tài khoản (đây là thông báo giả mạo do các đối tượng tạo ra). Sau đó, app hướng dẫn người vay chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng để chiếm đoạt.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Công an TP.Đồng Xoài đã triệt phá 5 vụ, bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng

Khi nhận được thông báo tài khoản bị đóng băng hay phát sinh các vấn đề liên quan đến giao dịch, người dân cần trực tiếp đến ngân hàng để xác minh thông tin. Không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng (tên người sử dụng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ mail...) cho bất kỳ ai và với bất kỳ hình thức nào. Không đăng thông tin, hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội nếu không thật sự cần thiết. Không chuyển tiền vào tài khoản của người không quen biết. Không click vào các đường link lạ trên các website…

Công an TP.Đồng Xoài đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không nên vay tiền qua các app hoạt động trái phép trên không gian mạng. Nếu có nhu cầu vay tiền thì người dân nên liên hệ các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động. Mọi thông tin tố giác tội phạm, xin thông báo với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi về Công an TP.Đồng Xoài qua số điện thoại 02713.879.750 để được xử lý, giải quyết kịp thời.