Bình Phước: Khởi tố kẻ giả danh trung tá công an lừa tình, lừa tiền

Màn kịch siêu hạng giả danh trung tá công an để lừa tình, lừa tiền

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an Đồng Xoài phát hiện một người xưng là Lê Văn Mạnh, thường mặc trang phục trung tá công an, có những biểu hiện nghi vấn. Tiến hành điều tra, Công an Đồng Xoài xác định người có tên Lê Văn Mạnh thực chất là Hồ Thanh Ngân, không phải là người trong ngành công an. Rạng sáng ngày 19.2, Đội Cảnh sát hình sự Công an Đồng Xoài phát hiện Hồ Thanh Ngân đang ở một quán ốc tại phường Tân Đồng (Đồng Xoài) nên đã triển khai lực lượng bắt giữ. Công an xác minh Ngân dùng nhiều tên giả, giả danh công an để lừa tình, lừa tiền của nhiều phụ nữ. Tiến hành kiểm tra tại nơi ở của Ngân và một số “người tình” của Ngân, Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhiều bộ trang phục cảnh sát nhân dân, nón công an, còng số 8, súng bằng kim loại bắn đạn bi, thẻ chứng minh Công an nhân dân giả...

Súng bắn đạn bi sắt và còng số 8 bị thu giữ tại nơi Hồ Thanh Ngân ở Hoàng Giáp

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Ngân khai nhận hành vi giả danh công an, cũng như hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với một số " người tình ”.