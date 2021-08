Bình Phước: Phát hiện 12 người trong căn nhà cho thuê cùng nhiều ‘hàng nóng’

Thời điểm công an tiến hành kiểm tra, phát hiện 12 người đang tụ tập trong 1 căn nhà thuê ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 23.8, Công an TP.Đồng Xoài và Công an P.Tân Phú bất ngờ kiểm tra hành chính một căn nhà cho thuê tại KP.Phú Lộc (P.Tân Phú) do Nguyễn Thịnh (34 tuổi, ngụ P.Tân Phú) thuê.

Tại thời điểm kiểm tra có 12 người trong căn nhà, trong đó 9 người không xuất trình được giấy đăng ký tạm trú cũng như thông báo lưu trú với cơ quan công an và 3 người không xuất trình được CMND hay căn cước công dân. Những người này khai nhận có hộ khẩu thường trú tại Bình Phước và các tỉnh Bến Tre, Kiên Giang, TP.HCM.

Tiếp tục kiểm tra các phòng của căn nhà, lực lượng công an đã phát hiện nhiều hung khí, " hàng nóng " nguy hiểm như súng ngắn, súng dài (chưa rõ chủng loại), còng số 8, đao, kiếm, dao găm, côn nhị khúc, ống nhòm, gậy cao su… Bên cạnh đó, trong khuôn viên căn nhà, các lực lượng còn phát hiện 6 xe máy và 1 xe ô tô của những người này.

Lực lượng công an đã tạm giữ toàn bộ phương tiện, tang vật nêu trên và yêu cầu những người này về trụ sở công an làm việc. Hiện vụ việc phát hiện 12 người trong căn nhà cho thuê cùng nhiều "hàng nóng" đang được Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.