Bình Phước: Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước

Ngày 12.6, Công an TX.Bình Long phối hợp Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước trong lô cao su thuộc ấp 3, xã An Khương, H.Hớn Quản (đoạn giáp ranh với ấp Sóc Bưng, xã Thanh Phú, TX.Bình Long).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày (12.6), người dân đi cạo mủ cao su phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế nằm ngửa trong lô cao su thuộc ấp 3, xã An Khương, liền trình báo cho các cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã An Khương (H.Hớn Quản) phối hợp Công an xã Thanh Phú (H.Bình Long) nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là P.B.H. (24 tuổi, ngụ xã Thanh Phú, TX.Bình Long).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước điều tra, lam rõ ẢNH: H.G

Trước đó, tối 11.6, trời mưa lớn, không thấy H. đi làm về, liên lạc qua điện thoại cũng không được nên người nhà đi tìm ở một số nơi nhưng không thấy anh H. Đến sáng nay (12.6) thì người dân phát hiện sự việc đau lòng.

Lực lượng công an cũng tìm thấy xe máy của nạn nhân dưới mương nước, cách hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 4 km.