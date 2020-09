Bình Phước: Quay clip phản ứng công an phường phạt hành chính vi phạm giao thông

Sau 10 giờ được đăng tải, clip có hơn 18.000 lượt chia sẻ cùng hơn 1 triệu lượt xem và trên 15.000 lượt bình luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ việc xảy ra thuộc P.Phú Thịnh, TX.Bình Long (Bình Phước) vào sáng cùng ngày. Cụ thể, đại úy Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Công an P. Phú Thịnh cùng 1 bảo vệ dân phố trong khi tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Hưng Đạo (P.Phú Thịnh) phát hiện một người phụ nữ chạy xe máy không có gương chiếu hậu bên trái, nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Đại uý Dũng đã lập biên bản 4 lỗi vi phạm đối với người phụ nữ này, gồm: không có gương chiếu hậu bên trái, không có bằng lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm tai nạn dân sự; và xử phạt tại chỗ cùng tiền tạm giữ xe 7 ngày tổng cộng là 650.000 đồng; đồng thời đề nghị người vi phạm lên phường làm việc để thực hiện việc tạm giữ phương tiện.

Công an phường có thẩm quyền dừng mô tô ở tuyến đường thuộc địa bàn

Liên quan đến vụ việc trên, thượng tá Đặng Hùng Chiến, Phó trưởng Công an TX.Bình Long cho biết, đã nắm sự việc nói trên đăng tải trên mạng xã hội Facebook và đề nghị Công an P.Phú Thịnh, đại úy Nguyễn Văn Dũng giải trình.

Theo ông Chiến, Công an P.Phú Thịnh có thẩm quyền dừng xe mô tô trên các tuyến đường thuộc nội ô, liên thôn, liên xã thuộc địa bàn quản lý để kiểm tra và lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

"Tại thời điểm kiểm tra, đại úy Dũng lập biên bản vi phạm hành chính 4 lỗi nêu trên là đúng quy định. Trong quá trình Công an P.Phú Thịnh đề nghị người phụ nữ đưa xe về phường để tạm giữ và tiếp tục giải quyết thì người nhà của chủ phương tiện vi phạm cùng 1 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đến phản đối, đồng thời phát livestream lên mạng xã hội Facebook không đồng ý cách xử lý của Công an P.Phú Thịnh, khiến các lực lượng bị áp lực về tâm lý", thượng tá Chiến thông tin.

Vụ việc đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều người ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cũng theo theo thượng tá Chiến, việc lực lượng Công an P.Phú Thịnh đi tuần tra, kiểm soát có kế hoạch rõ ràng. Việc đại úy Dũng ghi biên bản xử phạt hành chính và đề nghị đến thứ 2 làm việc là đúng quy định vì chỉ có Chủ tịch UBND phường hoặc Trưởng công an phường mới có quyền ký quyết định xử phạt hành chính. Việc thu tiền là chưa đúng quy định "Tuy nhiên, qua xem xét vụ việc, Công an TX.Bình Long cũng ghi nhận lực lượng đã làm chưa đúng quy định. Cụ thể là việc thu tiền 650.000 đồng; việc giải thích thu tiền giữ xe 7 ngày (7.000 đồng/ ngày) là sai; tổ công tác đi tuần tra, kiểm soát theo quy định ít nhất phải có 2 cán bộ công an tham gia", thượng tá Chiến nói.