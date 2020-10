Bình Phước: Tạm giữ 3 nghi phạm cướp tài sản của nữ công nhân

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30.9, chị Nguyễn Thị Tuyết, (30 tuổi, ngụ ấp 5, xã Minh Thành, H.Chơn Thành) là công nhân Công ty Long Fa, KCN Minh Hưng III, H.Chơn Thành trên đường đi làm về qua đường liên xã Minh Hưng - Minh Thành (thuộc ấp 12, xã Minh Hưng) bất ngờ bị một băng nhóm núp trong vườn mì xông ra chặn đường, khống chế cướp xe máy và điện thoại, tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Chơn Thành đã truy bắt các đối tượng. Đến khoảng chiều tối 1.10, Công an H.Chơn Thành phối hợp cùng các lực lượng đã bắt giữ được 3 tên cướp, gồm: Hồ Đình Tuấn, Lê Quang Trung (cùng 20 tuổi) và Đặng Tuấn Anh (17 tuổi, đều ngụ H.Hớn Quản) khi đang lẩn trốn tại một lô cao su thuộc ấp 2, thị trấn Tân Khai, H.Hớn Quản. Công an H.Chơn Thành, Bình Phước đã thu hồi được số tài sản bị cướp nói trên.