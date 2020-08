TP.HCM: Bắt giữ cặp vợ chồng "hờ" cướp giật tài sản

Nghe tiếng la của người hàng xóm, ông Th. (47 tuổi, ngụ Q.7) chạy đến đạp ngã xe tên cướp . Tên cướp giật vội đứng dậy phóng xe tẩu thoát, người nữ và 2 đứa trẻ bị người dân giữ lại, đưa về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, người nữ này khai tên Thùy, còn tên tẩu thoát là Dũng.

Do Thùy đang nuôi con nhỏ nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh, chờ xử lý sau. Tuy nhiên, sau đó Thùy cùng Dũng bỏ trốn.

Đến ngày 6.8, Công an Q.7 (TP.HCM) đã bắt giữ cả hai. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp giật . Cả hai chung sống với nhau như vợ chồng. Riêng chiếc xe gây án, Dũng đã bán với giá 2 triệu đồng sau vụ cướp giật nói trên.