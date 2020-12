Bình Phước: Thi hành án tử hình tử tù Hoàng Quỳnh Vinh

Ngày 11.12, thông tin từ Hội đồng thi hành án tỉnh Bình Phước cho biết: Đã tổ chức thi hành án tử hình bằng biện pháp tiêm thuốc đối với tử tù Hoàng Quỳnh Vinh (36 tuổi, ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) vào ngày 10.12.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 17 giờ ngày 15.3.2015, Hoàng Quỳnh Vinh đến nhà ông H.H (xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú, Bình Phước) để nhậu. Trong lúc nhậu, Vinh cầm ly mời ông Hoàng Văn Bình (45 tuổi, ngụ cùng xã) nhưng người này từ chối. Nghĩ ông Bình khinh mình nên Vinh đứng dậy cầm chai rượu thủy tinh đập vào thái dương khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống sân. Đến chiều ngày 17.3.2015, ông Bình tử vong do chấn thương sọ não. Sau khi nghe tin ông Bình chết, Vinh đến công an đầu thú.

Hoàng Quỳnh Vinh trong phiên tòa phúc thẩm năm 2017 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngày 26.3.2015, Công an H.Đồng Phú khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vinh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trong thời gian này, Vinh được giam chung với Lê Văn Triều, bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại buồng giam số 7, Công an H. Đồng Phú.

Đến khoảng 17 giờ ngày 11.7.2015, Vinh định bỏ trốn nên đã dùng dây màn siết cổ Triều đến chết rồi đập cửa kêu cứu. Khi các cán bộ trực mở cửa buồng giam thì Vinh xô cửa bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ.

Ngày 24.7.2017, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Vinh phạm các tội: “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “trốn khỏi nơi giam” với mức án tử hình.

Tại bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM ngày 22.11.2017 đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với Hoàng Quỳnh Vinh.