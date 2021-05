Bình Phước: Thưởng nóng 6 đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19

Liên quan đến vụ việc hơn 110 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cưới tại xã Quảng Hòa, H.Đắk Glong (Đắk Nông), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Đắk Nông đã có báo cáo cụ thể.

Chiều 9.5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bất ngờ đột kích vào nhà hàng Bò Cạp Nước ở hẻm 280 Lê Thánh Tôn, P.Ia Kring, TP.Pleiku (Gia Lai), bắt quả tang vụ đánh bạc lớn.

Chiều 9.5, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã tiếp nhận đơn của Ngân hàng Sài Gòn (SCB) tố giác tội phạm vi phạm quy định của ngân hàng.

Từ kết quả pháp y tử thi của nữ sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Công an H.Gia Lâm kết luận nạn nhân tử vong do ngạt nước, có thể do tự tử.