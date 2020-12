Bình Phước: Tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 58 hài cốt liệt sĩ

Ngày 25.12, tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 58 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944 – 12.12.2020) và 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng Vũ trang tỉnh Bình Phước (25.12.1945 – 25.12.2020).

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân Khu 7, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Binh đoàn 16, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và gần 500 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang cùng dự.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết: 58 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng lần này đã được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K72 (Đội K72) tìm thấy tại khu vực ấp K54, xã Lộc Thiện, H.Lộc Ninh, Bình Phước. Toàn bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy được xác định thuộc Bệnh viện K54, thuộc Đoàn 340, Cục Hậu cần miền B2. Bệnh viện có nhiệm vụ tiếp nhận và điều trị các thương, bệnh binh của các cơ quan Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh miền, nơi đây được xác định có khoảng 100 hài cốt liệt sĩ, và đến nay đã có 58 hài cốt được tìm thấy và quy tập.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh đọc điếu văn tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tất cả 58 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính. Trong đó có 2 hài cốt là phụ nữ; 31/58 hài cốt lấy được mẫu sinh phẩm gửi xác định ADN; 27/58 hài cốt hoàn toàn vỡ vụn, xương cốt đã hòa quyện vào cỏ cây, đất, nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước (bên phải) cùng ông Nguyễn Văn Trăm, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại buổi lễ truy điệu và an táng lần này cũng có 15 gia đình thân nhân các liệt sĩ ở khắp các tỉnh thành về tham dự.

Hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang tỉnh Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hàng trăm đại biểu, người dân đã cùng thắp nhang lên các phần mộ liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

“Máu đào các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, làm xanh tươi mảnh đất quê hương, để đất nước ta được độc lập, tự do, cho đồng bào ta được ấm no, hạnh phúc. Với tất cả lòng thành kính và biết ơn, trong tình yêu thương vô hạn của đồng chí, đồng bào, chúng ta thành kính và biết ơn sâu sắc. Cầu chúc cho anh linh các anh hùng, liệt sĩ, những người con bất tử của Tổ quốc được yên nghỉ nơi chín suối, bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ” - bà Trần Tuyết Minh xúc động khi đọc điếu văn.

Bí thư tỉnh đoàn Trần Quốc Duy thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền thắp hương cho các liệt sĩ vừa được quy tập và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngay sau lễ truy điệu, những người tại buổi lễ đã dành 1 phút mặc niệm, dâng lên những vòng hoa, nén hương thơm để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ.

Lễ an táng các anh hùng liệt sĩ cũng được tổ chức ngay sau đó trong không khí trang nghiêm.