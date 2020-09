Bình Phước vận hành 'bộ não số'

Theo đó, Trung tâm IOC Bình Phước hiện có 10 chức năng thực hiện giám sát phục vụ chỉ đạo, điều hành, như: giám sát điều hành chỉ tiêu báo cáo thống kê kinh tế - xã hội; hoạt động của chính quyền, dịch vụ công; an toàn giao thông, an ninh trật tự; giao tiếp phục vụ công dân; các lĩnh vực giáo dục , y tế, sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng; an ninh mạng , an toàn thông tin; mạng xã hội ; du lịch thông minh.