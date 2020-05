Bình Phước: Xe tải tông sập cổng, tường rào nhà dân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe tải biển kiểm soát 61C - 301.01 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường ĐT741, hướng TP.Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đi TP.HCM . Khi đến đoạn thuộc KP.Bàu Ké, TT.Tân Phú, H.Đồng Phú, đoạn đường nơi này cong, gặp trời mưa, đường trơn, tài xế xe tải không làm chủ để xe lao qua phía bên phải, tông thẳng vào hàng rào, cổng nhà ông Nguyễn Hòa ở mặt tiền đường ĐT741.

Hiện trường vụ tai nạn Hoàng Giáp

Chiếc xe chỉ dừng lại khi đã tông sập toàn bộ tường rào, 2 trụ cổng lớn cùng bộ bàn ghế đá và một số tài sản khác trong sân nhà ông Hòa. Đầu chiếc xe tải bị hư hỏng nặng sau cú tông mạnh. Rất may, tài xế và người ngồi trên xe chỉ bị thương nhẹ.

Theo ông Hòa, bộ bàn ghế đá ngay khu vực tường rào là nơi gia đình ông ngồi chơi mỗi buổi chiều. Rất may, trước khi vụ tai nạn xảy ra, do trời vừa mưa nên mọi người đã vào trong nên may mắn thoát nạn.

Lực lượng công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn Hoàng Giáp

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, chiếc xe tải nằm chắn ngang hết một bên đường, khiến giao thông qua đây bị ảnh hưởng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.