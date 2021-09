Bình Thuận: Cãi vã, đâm chết người trong phòng trọ ở vùng phong tỏa Covid-19

Theo thông tin ban đầu từ Công an TX.La Gi (Bình Thuận), chị Tôn Thị Ngọc Ngà (31 tuổi) và anh P.Q.V (25 tuổi, cùng quê Kiên Giang) sống chung với nhau như vợ chồng tại phòng trọ ở KP.6, P.Bình Tân, TX.La Gi.

Vào chiều 3.9, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt. Sau khi xảy ra cãi vã, anh V. đập phá đồ đạc trong phòng mặc cho chị Ngà ra sức can ngăn. Quá tức giận, chị Ngà lấy con dao trong bếp đâm trúng ngực anh V . Khi thấy nạn nhân ngã xuống nền nhà, chị Ngà nhờ hàng xóm đưa anh V. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi nhưng anh V. đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an địa phương đã áp giải nghi phạm Ngà về Cơ quan CSĐT Công an TX.La Gi để làm rõ. Tại đây, Ngà khai Ngà và anh V. đến TX.La Gi thuê nhà trọ và sinh sống với nhau như vợ chồng gần 2 năm nay. Nơi xảy ra vụ án mạng đang là khu vực phong tỏa nghiêm ngặt do có nhiều ca nhiễm Covid-19 của TX.La Gi.