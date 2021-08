Bình Thuận: Một năm tù cho kẻ chống người thi hành nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay, bị cáo Lê Kim Luận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và ăn năn hối cải. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Kim Luân 12 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Phan Thiết, sáng ngày 16.8, Luân đi sửa loa nghe nhạc nên đã chạy xe gắn máy từ nhà ở thị trấn Phú Long, H.Hàm Thuận Bắc đến chợ Phan Thiết.

Khi đến địa phận giáp ranh giữa H.Hàm Thuận Bắc và TP.Phan Thiết, Luân đã điều khiển xe máy đi vào các đường hẻm nhỏ để tránh các chốt kiểm soát dịch Covid -19. Khoảng 9 giờ 50 cùng ngày, trên đường về nhà, Luân gặp chốt chống dịch số 5 (đường Nguyễn Duy Trinh, P.Xuân An, TP.Phan Thiết). Dù đã được nhân viên chốt kiểm dịch ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy đi đường nhưng Luân đã không chấp hành hiệu lệnh , điều khiển xe vượt chốt kiểm dịch và bỏ chạy. Thấy vậy, công an và dân phòng trực chốt số 5 đã dùng xe máy đuổi theo. Khi đến khu vực đường cụt do bị chặn để cấm lưu thông, không có đường thoát nên Luân quay đầu xe lại rồi đâm thẳng vào xe của công an, sau đó dùng mũ bảo hiểm lao vào tấn công chiến sĩ công an và dân phòng hòng tháo chạy. Tuy nhiên, ngay sau đó Luân đã bị khống chế đưa về trụ sở công an phường.