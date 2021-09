Bình Thuận: Trộm ô tô đi mua ma túy, phóng xe vượt chốt kiểm soát Covid-19

Trưa 2.9, lãnh đạo Công an TX.La Gi Bình Thuận ) cho biết đã có quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Duy Ninh (37 tuổi, ngụ TX.La Gi) để điều tra hành vi trộm xe ô tô đi mua ma túy, vượt chốt kiểm dịch Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ ngày 1.9, tổ tuần tra an ninh trật tự gồm Công an P.Tân Thiện (TX.La Gi) và ban bảo vệ dân phố của phường đang tuần tra kiểm soát trên đường Thống Nhất, P.Tân Thiện thì phát hiện một đối tượng đang điều khiển ô tô BS 86A - 045.00 vượt chốt kiểm soát Covid-19

Cùng lúc trên đường, có người tri hô báo tin xe ô tô 86A - 045.00 bị mất trộm. Tổ tuần tra đã truy đuổi chiếc xe này đến khu vực chợ Phước Hội, TX.La Gi. Sau đó, ô tô 86A - 045.00 bất ngờ dừng lại, người điều khiển mở cửa bỏ chạy. Tuy nhiên người này đã bị lực lượng chức năng bắt được, đưa về trụ sở công an làm việc.

Đỗ Duy Ninh bị Công an TX.La Gi ra quyết định tạm giữ hình sự

Tại cơ quan công an, người điều khiển ô tô bỏ chạy là Đỗ Duy Ninh khai nhận đang đi bộ trên đường để tìm mua ma túy, khi đến trước một văn phòng công chứng thuộc KP.4, P.Tân Thiện thì thấy ô tô 86A - 045.00 đang nổ máy, không có người ngồi trong xe nên nảy sinh ý định trộm xe. Ninh mở cửa xe, lái đi mua ma túy. Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid -19 trên đường Thống Nhất, do sợ bị phát hiện, Ninh tăng ga vượt chốt, bỏ chạy . Nguồn tin từ Công an TX.La Gi cho biết Ninh là người nghiện ma túy trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ