Bình Thuận: Công an mai phục bắt giữ nhóm 'quái xế' đua xe bất chấp dịch Covid-19

Ngày 25.7, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận), cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết, lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự đã tổ chức đón lõng, xử lý nhóm đua xe vào rạng sáng cùng ngày trên đường Võ Nguyên Giáp (đường 706B) và đường Nguyễn Thông. Đây là tuyến đường từ Phan Thiết ra Mũi Né , vào ban đêm rất vắng, ít người đi lại. Công an chia làm nhiều tổ, cải trang theo dõi, mai phục và vây bắt các "quái xế" đua xe quá khích.