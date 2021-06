Bình Thuận: Phong tỏa hẹp 'ổ dịch' Covid-19 ở thôn Lạc Trị, H.Tuy Phong

Tại cuộc họp sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong yêu cầu H.Tuy Phong phải khẩn trương hơn nữa trong việc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm F1 mới phát sinh.

Ông Lê Tuấn Phong yêu cầu CDC Bình Thuận đưa hết những cán bộ, công nhân đang làm việc tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân vừa đi chích ngừa vắc xin Covid-19 ở TP.HCM về đi cách ly tập trung ngay, không được bỏ sót vì nguy cơ từ những người này là rất cao.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an Bình Thuận và TTGT tỉnh phải kiểm soát chặt người ra vào tỉnh, đặc biệt là xe chở khách từ các tỉnh khác khi đi qua Bình Thuận trên các tuyến quốc lộ.

Phát biểu chỉ đạo chung tại cuộc họp sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An yêu cầu phải làm tốt hơn nữa việc cách ly bao gồm cả việc mở thêm các khu cách ly mới theo yêu cầu, có trả phí ở các khu du lịch . Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị UB MTTQ tỉnh và UBND TP.Phan Thiết tạo điều kiện giúp đỡ cho người dân đang bị phong tỏa tại chung cư C - khu Văn Thánh có đủ lương thực, thực phẩm để an tâm cách ly theo quy định.