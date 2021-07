Bình Thuận tìm người liên quan ca nghi nhiễm Covid-19 thi công đường cao tốc

Người Phan Thiết đổ xô gửi thực phẩm chi viện cho người nhà ở TP.HCM Sau khi có thông tin áp dụng Chỉ thị 16 giãn cách toàn bộ TP.HCM từ ngày 9.7, sáng nay, 8.7 hàng trăm người dân Phan Thiết đã đổ xô đến các nhà xe chuyển thực phẩm, hàng hóa đi TP.HCM cho người nhà. Người dân Phan Thiết gửi hải sản tươi sống chi viện cho người nhà ở TP.HCM tại một nhà xe trên đường Tôn Đức Thắng Ảnh: Châu Tuấn Đa số người dân cho biết hàng gửi vào TP HCM cho người thân, chủ yếu là thực phẩm tươi, rau củ. Trước tình hình mất trật tự, lấn chiếm lòng lề đường và không đảm bảo phòng chống dịch, Công an P.Phú Thủy đã cử lực lượng đến can thiệp. Đến 9 giờ sáng nay, các nhà xe đều thông báo ngưng nhận hàng, hẹn người gửi đến vào khung giờ khác. Nhiều người tiếp tục chở hàng đến gửi, được công an phường giải thích nên chở hàng về. Trong khi đó, nhiều người đã làm xong thủ tục gửi, cầm biên nhận từ nhà xe nhưng do lo sợ hàng thất lạc, nên vẫn đứng giữ hàng. Công an phường đã phát loa thông báo yêu cầu người dân rời khỏi khu vực tập trung đông người để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sáng nay, Bình Thuận phát thông báo khuyến cáo người dân tỉnh nhà đang làm việc ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai nếu không có việc cần thiết thì không nên về quê lúc này để phòng dịch Covid-19.