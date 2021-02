Bình Thuận: Vừa chống dịch Covid-19, vừa ổn định sản xuất

Theo báo cáo do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận Lê Quang Vinh trình bày, năm nay người dân đón Tết Tân Sửu 2021 an toàn, tiết kiệm; dù không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa , không đua thuyền chiều Mùng 2 Tết. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán , cùng với các nhiệm vụ chuẩn bị cho người dân đón tết an toàn, no ấm; UBND tỉnh Bình Thuận đồng thời phải tổ chức nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 đang bùng phát ở khắp nơi