Bộ Chính trị: Không để nước ngoài lợi dụng thâu tóm doanh nghiệp trong nước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can đối với chủ quán cà phê Bố Già về hành vi hành hung nhân viên cây xanh Huế

Công an H.Tri Tôn (An Giang) xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại cây xăng trên địa bàn xã Vĩnh Gia khiến 1 người chết, 2 người bị bỏng nặng là do tuột vòi bơm xăng.