Bộ Chính trị làm việc với 4 Đảng bộ trực thuộc T.Ư

Theo đó, tập thể Bộ Chính trị dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư. Nhóm 1 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ TP.Đà Nẵng và Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Nhóm 2 do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.