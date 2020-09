Bộ Chính trị tiếp tục làm việc với 10 đảng bộ các tỉnh, thành

Theo đó, tập thể Bộ Chính trị do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Nhóm 1 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, đã làm việc với đảng bộ các tỉnh, TP: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Nam. Nhóm 2 do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, đã làm việc với đảng bộ các tỉnh: Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Vĩnh Long. Nhóm 3 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Thái Bình.