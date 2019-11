Bộ Công an bắt giam nguyên giám đốc Công ty CP xăng dầu Dương Đông Bình Thuận

Ngày 13.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Minh Thư (33 tuổi, trú P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận) để điều tra về tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có . Ông Đỗ Minh Thư hiện là giám đốc Công ty TNHH MTV xăng dầu Dương Đông Miền Trung (có trụ sở tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Ông Đỗ Minh Thư cùng một số nghi can có liên quan đến việc tiêu thụ xăng dầu nhập lậu trong vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty CP xăng dầu Dương Đông Hòa Phú (đã đưa ra xét xử sơ thẩm) bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an triệu tập ra Hà Nội lấy lời khai, rồi sau đó tiến hành bắt tạm giam.

Ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định, thời điểm xảy ra vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, ông Đỗ Minh Thư là giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Dương Đông Bình Thuận, có nhập xăng dầu được xác định là xăng dầu buôn lậu.

Tuy nhiên thời điểm đó, Luyện Xuân Tràng , kẻ cầm đầu vụ án buôn lậu xăng dầu bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an tách vụ án tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có thành vụ án riêng biệt, chỉ truy tố các bị can tội buôn lậu xăng dầu và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.