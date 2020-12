Bộ Công an cần vào cuộc vụ CSGT ở Đồng Nai bị tố 'bảo kê' xe ba gác

Như Thanh Niên thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, xác minh những clip lan truyền trên mạng xã hội có nội dung thể hiện lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) bị “sếp” can thiệp khi đang xử lý xe vi phạm.

Làm rõ chuyện cảnh sát giao thông "bị sếp can thiệp" khi xử lý xe vi phạm

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại H.Trảng Bom (Đồng Nai). Nội dung các clip cho thấy, khi bị lực lượng CSGT-TT dừng phương tiện (chủ yếu xe ba gác máy) để kiểm tra, hầu hết tài xế đều xin được “gọi điện thoại”.

Có trường hợp tài xế gọi điện cho ai đó, rồi đưa điện thoại cho lực lượng CSGT-TT nghe máy. Qua trao đổi vài câu, người làm nhiệm vụ dạ rất to và bảo tài xế đi đi. Đặc biệt, có clip thể hiện nội dung trong lúc đợi điện thoại của ai đó can thiệp, tài xế “mách” với tổ CSGT-TT là “xe gửi 2 bên 1 tháng hết cả triệu đồng”.

Ngoài ra, có clip ghi lại cảnh một CSGT-TT tỏ ra bực tức khi tài xế không đội nón bảo hiểm. Người này nói: “Ông đi ông phải đội mũ bảo hiểm lên chứ. Chúng tôi đi làm đây mà ông cứ ỷ gửi mấy trăm nghìn tháng ông đi nghênh ngang ngoài đường, loạn hết cả lên”...

Không khó để xác minh

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho biết rất thất vọng khi đọc những thông tin như thế này liên quan lực lượng CSGT Đồng Nai. “Việc quay clip tố cáo tiêu cực không phải lần đầu xảy ra ở CSGT Đồng Nai. Thật thất vọng nếu những người đại diện chính quyền nắm pháp luật và thực thi pháp luật mà cố ý làm sai vì lợi ích cá nhân. Mong lãnh đạo Công an Đồng Nai mạnh tay làm trong sạch lực lượng, lấy lại hình ảnh người công an nhân dân”, BĐ Tấn Văn ý kiến.

Tương tự, BĐ Minh Huỳnh cho rằng “việc “bảo kê”, “mua đường”, “đóng hụi chết”: không phải giờ mới xảy ra ở Đồng Nai và đây cũng không phải lần đầu tiên tình trạng này bị người trong ngành quay clip tố cáo”. “Đây giống như “căn bệnh” trầm kha bao năm qua cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý dứt điểm”, BĐ Minh Huỳnh đề nghị.

“Việc này điều tra thì không có gì là khó. Trong clip có nêu tên rất rõ các “sếp”, gọi lên đối chất là rõ trắng đen thôi, nếu lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai muốn và quyết tâm làm”, BĐ Năm Muội ý kiến.

Làm nghiêm để răn đe

Nhiều BĐ cũng nhắc lại vào ngày 8.5.2020, Công an tỉnh Đồng Nai ra hình thức kỷ luật đối với hai CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị tố bảo kê xe vi phạm . Cuối năm 2019, hai người này bị hai chiến sĩ khác cũng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo “bảo kê” xe vi phạm; không chi trả tiền trực đêm, lễ, tết... Sau đó, Thanh tra Bộ Công an đã vào Đồng Nai phối hợp xác minh và điều tra. Vì vậy, trước vụ việc tố cáo lần này, nhiều ý kiến cũng đề nghị Bộ Công an vào cuộc.

“Theo tôi, việc này xảy ra không phải lần đầu ở Đồng Nai, vì vậy Bộ Công an phải vào điều tra, xử lý cho dứt dạt một lần với những hình thức phạt thật nghiêm, kể cả tước quân tịch và cho ra khỏi ngành thì mới có tác dụng răn đe”, BĐ Trần Mạnh kiến nghị. BĐ Hồng Nhung cũng ủng hộ kiến nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra cho khách quan, đồng thời cho rằng “những chuyện vầy chỉ cần Bộ Công an cho người giả trang vi hành qua các tỉnh, tôi nghĩ sẽ lôi ra ánh sáng không ít đâu”.

Trong khi đó, BĐ Thành Long viết: “Các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm để làm trong sạch bộ máy của ngành, lấy lại niềm tin của người dân. Nếu kết quả điều tra cho thấy có cơ sở như clip tố cáo thì phải khởi tố những người đã nhúng chàm”.