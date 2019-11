Bộ Công an cảnh báo mô hình đầu tư tiền ảo đa cấp của Công ty ERG

Bộ Công an vừa phát đi thông tin cảnh báo người dân về nhiều rủi ro khi đầu tư tài chính vào Công ty Tài chính công nghệ Eagle Rock Global (ERG).

Theo Bộ Công an, Công ty ERG “tự xưng” là kênh đầu tư tài chính đến từ châu Âu; tập trung mạnh mẽ vào 5 lĩnh vực của ngành công nghiệp 4.0 là Trading (thương mại), Mining (khai thác tiền ảo ), Game (trò chơi trực tuyến), Paid to Click (trả tiền cho lượt nhấp chuột), Ecommerce (thương mại điện tử).

Công ty Tài chính công nghệ ERG thuộc Tập đoàn ERG Group INC có địa chỉ tại quần đảo Virgin thuộc Anh; mục đích kinh doanh là thu hút và quản lý quỹ đầu tư, lợi nhuận bằng cách sử dụng sự biến động của tiền điện tử và tăng số lượng người dùng; được quảng cáo sẽ mang về lãi suất, lợi nhuận rất lớn là 180 %/năm.

Tuy nhiên, qua hoạt động kiểm tra, Bộ Công an xác định Công ty ERG không được cơ quan nào của Anh cấp phép; các trang web hoạt động kinh doanh của ERG Group INC cũng không đăng ký hoạt động tại Việt Nam; ứng dụng ERG do một công ty nước ngoài cung cấp...