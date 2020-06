Bộ Công an cấp căn cước công dân tại chỗ cho gần 500 đại biểu Quốc hội

Sau phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo luật Cư trú sửa đổi, chiều 16.6, Phó tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết, Bộ Công an sẽ tiến hành cấp thẻ căn cước công dân 12 số mới cho các đại biểu Quốc hội.

Theo đó, đối với các đại biểu Quốc hội ở địa phương, Bộ Công an sẽ thực hiện các thủ tục cấp thể căn cước công dân ở nơi nghỉ của đại biểu ngoài giờ họp của Quốc hội từ chiều 16.6.

Đối với đại biểu Quốc hội T.Ư, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, Bộ Công an sẽ thực hiện các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại phòng Thăng Long, nhà Quốc hội ngoài giờ làm việc của Quốc hội, bắt đầu từ 17.6.

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội thì ngoài các đại biểu bị miễn nhiệm, cho thôi, tới nay, tổng số đại biểu Quốc hội hiện có khoảng 483 người.

Tiến độ cấp thẻ căn cước công dân và mã số định danh cá nhân là một trong những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm nhất trong việc triển khai thực hiện luật Cư trú. Theo đó, việc bỏ sổ hộ khẩu để chuyển sang phương thức quản lý điện tử phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ cấp mã số định danh cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về cư trú.

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về tính khả thi của dự thảo luật sửa đổi khi theo báo cáo của Chính phủ, tới thời điểm hiện tại, chỉ mới có 18 triệu người được cấp mã số định danh cá nhân, nghĩa là còn hơn 80 triệu người cần được cấp mã số định danh cá nhân cho tới khi luật có hiệu lực vào 1.7.2021.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, tới nay, Bộ Công an đã hoàn thành cấp 16 triệu mã số định danh cá nhân và căn cước công dân, còn khoảng 80 triệu công dân chưa được cấp thẻ căn cước. Tuy nhiên, trong số này số công dân dưới 14 tuổi là 30 triệu (đối tượng chưa phải cấp thẻ căn cước công dân), tức là số người cần cấp mã số định danh và thẻ căn cước trước mắt là 50 triệu người.

"Thời gian dự kiến còn 1 năm nữa. Bộ Công an hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành vào 1.7.2021 khi luật có hiệu lực", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ Công an đã thu thập thông tin dữ liệu công dân khoảng 80 triệu, hiện đã đưa vào máy và đã kiểm tra. "4 năm trước đây thì mới làm được 16 triệu nhưng đến nay đã 80 triệu", ông Lâm nói đồng thời cho hay, khi đưa công an chính quy về xã, lực lượng công an đã hoàn thành 99% thu thập thông tin tại các xã và đang kiểm tra độ thông tin chính xác được đưa vào máy.

"Đến khi luật hiệu lực vào năm 2021 thì chúng tôi có thể hoàn thành cơ bản cấp căn cước công dân từ 14 tuổi trở lên. Dưới 14 tuổi thì có thể hoàn thành cấp sau đó", ông Lâm nói thêm.