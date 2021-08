Bộ Công an đã trả 34/58 triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Đã có thông tin 98 triệu nhân khẩu toàn quốc trên Cơ sở dữ liệu dân cư

Chiều 27.8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trận tự xã hội, Bộ Công an (Trung tâm).

Theo báo cáo của Trung tâm tại buổi làm việc, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an xây dựng, triển khai thành công 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

Đây là 2 dự án về ứng dụng công nghệ thông tin có quy mô lớn nhất ngành công an từ trước đến nay.

Ngày 25.2, Bộ Công an đã tổ chức lễ khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Tới 1.7 đã chính thức công bố vận hành hệ thốn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng như kế hoạch.

Báo cáo của Trung tâm cũng cho biết, quá trình thực hiện 2 dự án giảm được mức dự toán so với ban đầu gần 1.300 tỉ đồng, bảo đảm, đúng quy định pháp luật về chi tiêu ngân sách, không để thất thoát tài sản nhà nước.

Đến nay, tổng số nhân khẩu qua rà soát trong Cơ sở dữ liệu dân cư là hơn 98 triệu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an Ảnh Gia Hân

Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức sản xuất thẻ căn cước công dân mới có gắn chíp điện tử với nhiều ưu điểm nổi bật, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay đã thu nhận 58 triệu hồ sơ để cấp thẻ căn cước, in và trả trên 34 triệu thẻ cho công dân.

Bộ Công an cũng đã triển khai kết nối thử nghiệm thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ngành, địa phương như với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với UBND 63/63 tỉnh thành trên cả nước, với các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của lực lượng công an phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phát huy tối đa giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lực lượng công an trên cả nước, một trong những lực lượng tuyến đầu tin cậy trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Ông Huệ bày tỏ xúc động khi trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh đã có hơn 1.400 cán bộ, chiến sĩ công an bị nhiễm Covid-19 , đã có nhiều cán bộ đã anh dũng hy sinh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ là bộ dữ liệu đặc biệt quan trọng, giúp Đảng, Nhà nước nắm chắc tình hình dân cư, phục vụ hoạch định các chiến lược, chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong giai đoạn sắp tới.

Từ đó, ông Huệ đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Ông Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm Ảnh Gia Hân

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tổ chức thực hiện có hiệu quả luật Cư trú sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, trong đó chuẩn bị tốt cho việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu cần phát huy tối đa giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước, thúc đẩy hoàn thành công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Ông Huệ đề nghị các bộ, ngành, UBND các địa phương khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để kết nối, tận dụng những thông tin đã có, bảo đảm tránh lãng phí. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các ứng dụng để khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nhu cầu quản lý Nhà nước và phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.