Bộ Công an đề nghị truy tố lần 2 cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài

Ngày 15.6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) giao khu "đất vàng" số 8 -12 Lê Duẩn, Q.1.

Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKSND tối cao tiếp tục đề nghị truy tố ông Tài, ông Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN&MT TP.HCM), ông Nguyễn Hoài Nam (cựu bí thư Quận ủy Q.2), bà Lê Thị Thanh Thúy (cựu chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và ông Trương Văn Út (cựu phó trưởng Phòng Quản lý đất thuộc Sở TN&MT TP.HCM) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219 BLHS năm 2015).

Theo kết luận điều tra bổ sung lần 2, Bộ Công an thấy đủ căn cứ để xác định hậu quả, thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị can gây ra cho ngân sách Nhà nước trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở nhà, đất tại 8 - 12 Lê Duẩn xảy ra trong một thời gian dài. Từ thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất ngày 14.6.2011 đến khi sai phạm bị phát hiện, ngăn chặn và thời điểm khởi tố vụ án 7.12.2018.