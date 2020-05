Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ “đất vàng” 8 - 12 Lê Duẩn

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM giai đoạn 2008 - 2011) cùng 4 đồng phạm gồm: Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN-MT), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy Q.2), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất Sở TN-MT TP.HCM) và Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue) bị khởi tố tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Riêng bị can Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM) đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.

Trước đó, tháng 12.2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ qua VKSTC đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm. Tháng 3.2020, VKSTC đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Đến ngày 18.4, C01 hoàn tất KLĐT bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSTC tiếp tục đề nghị truy tố 5 bị can này.

Theo KLĐT bổ sung lần 1, đối với yêu cầu điều tra, xác minh làm rõ về tài sản của các bị can để kê biên, đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước, C01 đã tiến hành kê biên 11 bất động sản thuộc sở hữu của 4 bị can: Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam, Trương Văn Út và Lê Thị Thanh Thúy tại TP.HCM.

Về yêu cầu xem xét, xác định hậu quả thiệt hại và thất thoát do hành vi phạm tội của các bị can gây ra, theo KLĐT bổ sung, hậu quả, thiệt hại đối với ngân sách là hơn 4,7 tỉ đồng; số tiền ngân sách nhà nước chưa thu được do hành vi giao đất, cho thuê đất trái quy định của các bị can là hơn 248 tỉ đồng.

Riêng về yêu cầu trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can Lê Thị Thanh Thúy, cơ quan điều tra cho biết trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội từ tháng 8.2010 - 1.2011, bị can Thúy không có bệnh tâm thần, không mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.