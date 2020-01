Nữ giám đốc Hoa Tháng Năm lợi dụng cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài thế nào?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thành Tài có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài. Bị can Nguyễn Thành Tài giữ vai trò là người tổ chức. Các bị can: Kiệt, Nam, Út là đồng phạm với vai trò người thực hành và bị can Thúy là đồng phạm với vai trò giúp sức.