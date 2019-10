Bộ Công an điều tra vụ nguồn nước bị ô nhiễm

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ TN-MT và các địa phương kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước để bảo đảm nguồn nước sạch, an toàn phục vụ nhân dân. Bộ Công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nguồn nước bị ô nhiễm và việc cung cấp nước sạch từ Viwasupco không bảo đảm chất lượng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các bộ, cơ quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25.10.

Trong diễn tiến khác, sáng qua, tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết nước sạch Viwasupco cung cấp bốc mùi khét, hôi là do chất Styren có tỷ lệ cao hơn 1,3 - 3,6 lần so với mức bình thường. “Nguồn ô nhiễm này do ở đầu nguồn nước có một số người dân đã đổ dầu phế thải vào đầu con suối chảy ra hồ và nhà máy kiểm soát không tốt, dẫn đến chảy vào hệ thống lọc nước của nhà máy. Từ hệ thống lọc nước này đã chảy xuống hệ thống nước ăn của người dân. Đây chính là nguyên nhân tạo ra mùi bất thường”, ông Chung nói, đồng thời cho biết sẽ có công văn gửi tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan điều tra Công an tỉnh vào điều tra trách nhiệm của Viwasupco. “Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm”, ông Chung nói.