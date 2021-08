Bộ Công an gửi lực lượng hỗ trợ TP.HCM quản lý di biến động dân cư

Ngày 22.8, tại trụ sở Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức (C06), Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía nam phòng chống dịch Covid-19.

Trong đợt tăng cường này, C06 có 48 cán bộ, chiến sĩ, được chia thành 2 mũi. Mũi thứ nhất gồm 36 cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và 12 cán bộ tham gia giúp việc Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ Công an tại TP.HCM và các tỉnh phía nam.

Theo trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng C06, đoàn công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM và công an các tỉnh phía nam triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như thực hiện các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong đó, nhiệm vụ lớn nhất mà đoàn công tác phải tập trung chú trọng là hỗ trợ Công an TP.HCM cũng như các tỉnh phía nam quản lý di biến động dân cư , triển khai hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch, hệ thống quản lý tiêm chủng, hệ thống phần mềm hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do đại dịch Covid-19.