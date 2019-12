Bộ Công an khởi tố 4 bị can buôn lậu hàng lên tới 20 tỉ

Chiều 28.12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức , buôn lậu bằng hình thức vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh ) qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) xuất sang Campuchia.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 17.12, tại số 20 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Trần Quốc Vỉnh đưa 3 phương tiện chở hàng quá cảnh vào địa chỉ này.

3 xe bị phát hiện gồm ô tô biển số 51D-601.53 do Tăng Thanh Lâm điều khiển, ô tô biển số 51D-496.93 do Đào Văn Tỉnh điều khiển và ô tô biển số 51D-497.18 do Thái Hồng Tuấn điều khiển.

Sau khi tháo niêm phong hải quan (seal hải quan), các đối tượng đang bốc hàng từ các xe xuống thì bị bắt quả tang. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9 tờ khai hải quan do Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ DMT đứng tên mở tờ khai, trên tờ khai thể hiện vận chuyển hàng hóa là: dầu gội, sữa tắm, rượu vang...

Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định hàng hóa bị thu giữ gồm hàng điện tử, quần áo, đồ gia dụng ... có giá trị khoảng 20 tỉ đồng. Cơ quan chức năng còn thu giữ 1 bộ dấu của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ DMT, 1 bộ dấu của công ty này ở Campuchia.

Cơ quan công an xác định, các đối tượng đã thành lập, sử dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ DMT để mở tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh. Trần Quốc Vỉnh tổ chức, thuê Đào Văn Tỉnh và Thái Hồng Tuấn lái xe nhận hàng hóa tại kho TCS, sau đó tháo niêm phong hải quan trái phép và tập kết tại Nhà máy A41 (phường 12, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) để chở đi tiêu thụ trong nội địa, sau đó thay hàng hóa khác có giá trị thấp hoặc không còn hạn sử dụng vào các xe tải, rồi gắn lại seal hải quan, chở lên cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục xuất khẩu, hợp thức hóa cho tờ khai hải quan hàng quá cảnh đã mở.

Ngày 26.12, CO3 đã khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quốc Vỉnh, Đào Văn Tỉnh, Thái Hồng Tuấn; đồng thời khởi tố bị can đối với một tài xế khác liên quan trong vụ việc là Đinh Văn Bền về tội buôn lậu theo quy định tại khoản 4 điều 188 bộ luật Hình sự 2015.