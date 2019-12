Buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc: Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can

Hôm qua 15.12, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa là dược liệu qua biên giới trên địa bàn Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố có liên quan; đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh, cùng về tội buôn lậu, quy định tại điều 188 bộ luật Hình sự.

Theo C03, các bị can nói trên đã thành lập nhiều công ty với giấy phép kinh doanh là buôn bán mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu, nhưng đó là bình phong để các bị can buôn lậu thuốc bắc . Các bị can nhập thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam với số lượng cực lớn, diễn ra thời gian dài. Cơ quan công an đang điều tra để xác định số tiền thu lợi của các bị can.