Bộ Công an mở cao điểm xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn và ma túy

Ngày 30.11, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cục này đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông , trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch 2020, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020. Theo đó, đợt cao điểm chia thành 2 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 1.12.2019 - 14.2.2020. Trong giai đoạn 1 từ ngày 1 - 14.12.2019, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ tập trung xử lý theo chuyên đề vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Đợt 2 sẽ thực hiện theo mệnh lệnh chỉ đạo ra quân của Bộ Công an.