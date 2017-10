Trả lời Thanh Niên về việc thời gian qua, Công an nhiều địa phương đã phát hành giấy mời hoặc giấy triệu tập các tài xế liên quan đến việc trả tiền lẻ qua các trạm thu phí BOT, thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, nói: "Các tài xế hay người dân trả tiền lẻ hay chẵn thì luật pháp không cấm nhưng nếu như người ta lợi dụng vào việc đó, hoặc có hành vi cản trở các hoạt động bình thường khác, thì cơ quan Công an sẽ làm rõ".