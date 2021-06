Bộ Công an thông tin về hàng loạt vụ việc 'nóng'

Báo cáo tại cuộc họp, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công an tập trung lực lượng và hoàn thành sớm 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

Trả lời báo chí về vụ tấn công mạng nhằm vào Báo điện tử VOV , thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, cho hay đã có đối tượng bị bắt và bước đầu thừa nhận về hành vi, có thể bị xử lý hình sự.

Về việc bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương) có liên quan vụ việc hay không, thiếu tướng Mạnh nói: “Việc này chúng tôi đang điều tra, chưa có kết luận nên chưa thông tin tới báo chí được”.

Vụ báo VOV bị tấn công mạng: Hậu quả và những thách thức pháp lý

Liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an cho biết căn cứ quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Viện KSND tối cao, ngày 15.6, cơ quan điều tra (CQĐT) ban hành quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ , khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ngày 20.6, CQĐT có kết luận điều tra bổ sung chuyển sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 3 bị can có liên quan. Trong đó Phan Văn Anh Vũ về tội “đưa hối lộ’’; Hồ Hữu Hòa (trú H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “môi giới hối lộ” và Nguyễn Duy Linh về tội “nhận hối lộ”. Với khung đề nghị này, ông Nguyễn Duy Linh bị cáo buộc nhận hối lộ trên 1 tỉ đồng và phải đối mặt với mức án 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Về vụ clip nhạy cảm của chị T.A.T (23 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội), từng đóng một vai trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con bị phát tán trên mạng xã hội cuối tháng 5, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho rằng xác minh ban đầu cho thấy, đoạn clip nhạy cảm của chị A.T xuất hiện đầu tiên trên nhóm mạng xã hội Telegram với 18.000 thành viên, trong khi đó, tất cả nhóm cán bộ chiến sĩ công an đã tiếp xúc, làm việc với chị A.T qua xác minh đều cho thấy không có mối liên hệ với mạng xã hội này.

Thay thế người đứng đầu nếu để tội phạm lộng hành Ngày 21.6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc , Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã tới dự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Bộ Công an đã đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng qua... Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp hoặc xảy ra những vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới...

“Với tài liệu này có thể loại trừ vai trò phát tán của cán bộ, chiến sĩ công an. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng vụ việc này đang tiếp tục làm rõ nên cần phải chờ vào kết luận chính thức”, trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Liên quan vụ việc ông Phùng Anh Lê, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.Hà Nội, bị đình chỉ công tác mới đây, người đứng đầu Công an TP.Hà Nội thông tin việc đình chỉ để làm rõ một số sai phạm xảy ra từ năm 2016, khi ông này là Trưởng công an Q.Tây Hồ. “Căn cứ vào những kết quả ban đầu thấy vụ việc này có dấu hiệu không khởi tố người có tội và nhóm tội danh này thuộc thẩm quyền điều tra của CQĐT Viện KSND tối cao. Có chạy án hay không thì phải chờ cơ quan này làm rõ”, ông Trung cho hay.