Bộ Công an trao thưởng cho lực lượng Công an Đồng Nai về thành tích chống dịch

Tại chốt, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ , thiếu tướng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho thượng tá Trần Trọng Thủy, Phó trưởng phòng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích trong việc chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Ban lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ngoài ra, thiếu tướng Lê Quốc Hùng cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai , Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Công an tỉnh, đã có thành tích trong công tác tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.