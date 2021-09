Đồng Nai: Lập biên bản tài xế cố thủ trong xe 7 chỗ, phớt lờ công an

Vào lúc 8 giờ 50 ngày 7.9, tổ kiểm tra cơ động phòng, chống dịch Covid-19 số 15 ( Công an tỉnh Đồng Nai ) đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần vòng xoay ngã tư Tân Phong, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) phát hiện ô tô 7 chỗ đang lưu thông hướng từ Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 về ngã tư Tân Phong.

Lúc này, tổ tuần tra ra hiệu lệnh cho người điều khiển ô tô 7 chỗ dừng lại để kiểm tra, người này cho xe dừng lại nhưng khóa cửa cố thủ bên trong. Nhiều lần lực lượng chức năng yêu cầu tài xế xuống xe, xuất trình giấy tờ nhưng tài xế không hợp tác.

Sau đó, tổ tuần tra yêu cầu các tổ khác chi viện. Lúc này, người đàn ông này vẫn không chịu ra ngoài để làm việc, tiếp tục ngồi trong xe cố thủ và chỉ đưa giấy tờ cho công an xem qua kính ô tô, với lý do phòng chống dịch Covid-19

Hơn 1 giờ thuyết phục không thành công, tổ tuần tra báo cáo sự việc cho lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa. Khi Công an TP.Biên Hòa quyết định cẩu xe về trụ sở để làm việc, người đàn ông kể trên mới chịu mở cửa ra để xuất trình giấy tờ kiểm tra.

Làm việc với lực lượng chức năng, người điều khiển ô tô 7 chỗ BS 60A - 027.xx khai tên L.V.C (66 tuổi, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa). Qua kiểm tra giấy tờ đi đường và các giấy tờ khác liên quan, ông C. xuất trình một giấy đi đường không hợp lệ, do đó lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường không có lý do chính đáng.