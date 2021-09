Kiểm tra chợ đầu mối Bình Điền, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhắc 'bài học xương máu'

Tối 8.9, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác đã kiểm tra, làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền (Q.8) và lắng nghe ý kiến tiểu thương về phương án vận hành điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa.

Điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ Bình Điền mở lại từ ngày 7.9 với 10 tiểu thương tham gia, đến ngày 8.9 có 20 tiểu thương, người tham gia hoạt động tại đây điều đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19

Ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết chợ bố trí phân luồng giao thông một chiều, các xe tham gia hoạt động tập kết phải có nhật ký hành trình, cài đặt ứng dụng khai báo y tế . Các tiểu thương đăng ký danh sách lao động với chợ để làm thẻ ra vào (có dán ảnh) nhằm thuận tiện cho công tác quản lý. Theo kịch bản xử lý khi có các ca mắc Covid-19 của chợ Bình Điền, nếu có hơn 5 ca nhiễm, chợ dừng hoạt động ngay.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao đổi với tiểu thương về thuận lợi, khó khăn khi mở lại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa ở chợ đầu mối Bình Điền CTV

Làm việc với các sở ngành liên quan, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhắc lại thời điểm chợ đầu mối Bình Điền dừng hoạt động (từ ngày 5.7) khi có nhiều ca mắc Covid -19. Sau hơn 2 tháng, chợ khởi động lại là tín hiệu đáng mừng nhưng cần chú ý đến "bài học xương máu" khi dịch bệnh lây lan. Trong đó, mức độ giao lưu mua bán tại chợ rất lớn nên khi có ca mắc mà không kịp thời dập, khoanh vùng xử lý thì tốc độ lây lan rất nhanh, hậu quả cực kỳ lớn.

Do vậy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh dù chợ mở lại ở cấp độ nào cũng phải đặt an toàn lên trên hết, yêu cầu an toàn gần như tuyệt đối, bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu. Lưu lượng người đến chợ trong một thời gian nhất định phải được kiểm soát, không được quá đông vì đây chỉ là trạm trung chuyển hàng hóa chứ không phải họp chợ; đồng thời, không để bất cứ dịch vụ nào “ăn theo” khi mở lại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa.

Không để dịch bệnh lây lan

Khi chợ mở lại, quan trọng nhất đảm bảo hàng hóa lưu thông được thông suốt, phân phối về các quận, huyện phục vụ người dân càng nhiều càng tốt. Để giảm tiếp xúc, ban quản lý chợ Bình Điền cần ứng dụng tối đa công nghệ để giao dịch, mua bán qua mạng, giao dịch giữa người mua bán.

Những tiểu thương đáp ứng đủ điều kiện hoạt động thì đăng ký và chợ phải sắp xếp để tiểu thương được tham gia mua bán, có thể bố trí luân phiên để ai cũng được tham gia mua bán. Một trong những điều kiện là tiểu thương đến đây giao dịch phải được tiêm vắc xin và những người đã khỏi bệnh Covid-19.

Người lao động làm việc tại chợ Bình Điền trước khi dừng hoạt động vào ngày 6.7 Khả Hòa

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị Q.8 cử cán bộ y tế thường xuyên có mặt tại chợ để kiểm tra, giám sát về mặt y tế, các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ với nhau, không được chủ quan. Các cơ quan chức năng, công an, quân đội tăng cường giám sát, hỗ trợ, thực hiện nghiêm quy định kiểm soát, phòng dịch Covid-19 ; đảm bảo an toàn, dứt khoát không để dịch lây lan từ chợ Bình Điền nữa.