Bí thư Nguyễn Văn Nên: ‘Không chủ quan, nôn nóng’ khi mở cửa kinh tế

Chiều 6.9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị mở rộng (trực tuyến) để đánh giá các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong 14 ngày qua (từ ngày 23.8 đến ngày 5.9), thảo luận giải pháp cho giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận bước sang tuần thứ hai thực hiện các biện pháp quyết liệt, thành phố đã được một số kết quả quan trọng.

Các pháo đài đã lượng hóa cụ thể từng nội dung công việc, tiến độ hoàn thành theo yêu cầu đề ra của các trụ cột trong công tác phòng chống dịch. Tín hiệu đáng mừng là số ca tử vong giảm từ ngày 31.8 đến nay, công tác tiêm vắc xin cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Kế hoạch mở rộng vùng xanh, kiểm soát vùng đỏ được triển khai mạnh, nhiều ổ dịch và chuỗi lây nhiễm tiếp tục được kiểm soát, nhiều khu phong tỏa được gỡ bỏ, công tác bảo đảm an sinh xã hội đã được tăng cường.

TP.HCM xét nghiệm Covid-19 tại vùng đỏ, vùng cam, vùng xanh đến ngày 15.9

Còn 10 ngày để kiểm soát dịch bệnh

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh TP.HCM chỉ còn 10 ngày để thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, đồng thời nhấn mạnh đây là chặng đường hết sức quan trọng, có ý nghĩa lịch sử đối với công tác phòng chống dịch của thành phố.

Từ nay tới ngày 15.9, toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch; đồng thời chuẩn bị tâm thế cho người dân, tạo lập lối sống chậm trong điều kiện bình thường mới - sống trong môi trường có dịch Covid-19.

Công tác an sinh phải đảm bảo, tuyệt đối không để người dân khó khăn mà bị bỏ sót. “Đừng để gạo một nơi, người một ngã. Đừng để tiền có mà không đưa đến cho người dân”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội nghiêm ngặt để kiểm soát dịch bệnh vào ngày 15.9 Sỹ Đông

Về chiến lược phòng chống dịch, phục hồi kinh tế xã hội trong điều kiện bình thường mới, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất với kiến nghị của Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp, để hoàn thiện từng chiến lược cụ thể mang tính khoa học và thực tiễn hơn. “Tuyệt đối không chủ quan, không nôn nóng. Nguyên tắc là từng bước chắc chắn”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

TP.HCM chọn Q.7 và H.Củ Chi làm mũi đột phá dẫn đầu, thí điểm các giải pháp, chiến lược chuẩn bị cho kịch bản bình thường mới sau ngày 15.9, các quận, huyện còn lại tiếp tục nỗ lực kiểm soát dịch bệnh sớm nhất có thể. Trên cơ sở dịch bệnh tại địa bàn, thành phố sẽ vẽ lại bản đồ Covid-19, bản đồ an sinh, bản đồ vắc xin để chuẩn bị tâm thế sống trong điều kiện bình thường mới.

Liên quan đến công tác điều trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị tiếp tục chuyển trọng tâm điều trị xuống cơ sở, chủ động mời gọi F0 đã khỏi bệnh tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ điều trị, hỗ trợ F0 vì chính họ là người có kinh nghiệm, có sự thấu cảm, là người được miễn nhiễm và yên tâm khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 sớm có chính sách đặc thù cho lực lượng này. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng thống nhất chủ trương tiếp tục đề nghị Chính phủ có chính sách cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị Covid-19 thu phí.

Bộ Y tế: Nguồn vắc xin Covid-19 hiện rất hạn chế, chưa tiêm cho học sinh

Người dân còn bức xúc vì chưa được hỗ trợ kịp thời

Báo cáo tình hình 2 tuần tăng cường giãn cách, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết giãn cách xã hội với nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó” được kiểm soát nghiêm ngặt, lượng phương tiện lưu thông giảm khoảng 85%. Toàn thành phố có gần 12.300 tổ tự quản bảo vệ vùng xanh (chiếm hơn 48% tổ dân phố). Công tác lấy mẫu xét nghiệm được triển khai khẩn trương, tổ chức cho người dân tự lấy mẫu.

Thành phố đã hoàn tất đợt 1 lấy mẫu toàn bộ người dân vùng đỏ và vùng cam với hơn 2 triệu mẫu, trong đó có hơn 75.500 người dương tính (tỷ lệ 3,66% số mẫu xét nghiệm). Dự kiến đợt 2 đang triển khai đã lấy hơn 1,4 triệu mẫu, trong đó có hơn 39.000 người dương tính (2,7%). Tỷ lệ vùng xanh và vùng cận xanh là 0,8% còn vùng vàng là 1,5%. Đến nay, thành phố đã tiêm gần 6,6 triệu mũi, trong đó có gần 499.000 mũi 2 (gần 7%).

Đội SOS trao quà hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn TP.HCM Song Mai

TP.HCM đang điều trị cho 42.863 ca, số F0 cách ly tại nhà là gần 84.000 người. Ông Đức cho biết công tác điều trị ở tuyến cơ sở được tập trung, kết hợp với hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà giúp điều trị kịp thời, giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tử vong. Từ đó, giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, Trung tâm An sinh TP.HCM đã hỗ trợ trên 1,6 triệu túi an sinh cho người dân trong tổng số 2 triệu túi an sinh. Việc chi các gói hỗ trợ được đẩy nhanh tiến độ, đến nay đã chi trên 4.896 tỉ đồng. Thành phố đã vận động hơn 85.000 chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê cho 670.000 phòng trọ với số tiền trên 329 tỉ đồng.

Ông Đức đánh giá việc chăm lo an sinh xã hội vẫn chưa đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu của người dân, “có lúc có nơi vẫn còn tình trạng người dân bức xúc vì chưa được hỗ trợ kịp thời hoặc hỗ trợ không đồng đều”. TP.HCM đang tăng cường các lực lượng để kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Để đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa không bị gián đoạn, đáp ứng nhu cầu hàng hóa, lương thực thực phẩm cho người dân, TP.HCM đã mở rộng cho phép một số nhân viên của mạng lưới cung ứng hàng hóa cùng phương tiện được lưu thông; bổ sung 20.000 giấy đi đường cho nhân viên hệ thống bán lẻ; cho phép đội ngũ shipper được hoạt động trở lại.