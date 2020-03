Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc, bắt giữ 115 nghi can ở Tiền Giang

Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an và Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) triệt phá đường dây đánh bạc lớn, được tổ chức tại bãi đất trống thuộc tổ 30, ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, H.Châu Thành, Tiền Giang.