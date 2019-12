Bộ Công an ủng hộ mở rộng điều tra gian lận thi ở Hà Giang

Trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay, 2.12, người phát ngôn Bộ Công an, thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay, cơ quan này đã nhận được kiến nghị của Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang về mở rộng điều tra nghi vấn gian lận thi cử tại Hà Giang trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

"Chúng ta đã làm 2018, 2019 thì không lý do gì không tiếp tục mở điều tra công tác thi cử năm 2017. Thậm chí, năm 2015 cũng sẽ điều tra, xử lý", ông Xô nói.

Trước đó, tại phiên tòa xét xử gian lận thi cử ở Hà Giang hồi tháng 10, hội đồng xét xử phiên toà đã kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra đối với 2 thí sinh đỗ trường công an với điểm rất cao và "chạy điểm", theo đề nghị trước đó của luật sư.